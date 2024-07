Plus Kehrig

Kehriger Autor Daniel Mc Stay hat beim Buchprojekt „Momente voller Mut – Eine Heldenanthologie“ mitgemacht

i Autor Daniel Mc Stay ist aus Kehrig gebürtig. Heute lebt er mit seiner Frau in Berlin. Foto: Daniel Mc Stay (Selbstauslöser)

„Helden“ – unter diesem Motto haben 15 Jungautoren Kurzgeschichten geschrieben. Auch der gebürtige Kehriger Daniel Mc Stay hat eine Kurzgeschichte beigesteuert und als Korrektor am Projekt mitgewirkt. Die Anthologie erscheint am heutigen Mittwoch, 17. Juli, bei Amazon KDP im Selfpublishing (Eigenverlag). Alle Einnahmen gehen an die Welthungerhilfe.