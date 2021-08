In den großen Karnevalshochburgen am Rhein sollen den Planungen zufolge Geimpfte, Genesene und teilweise auch Getestete unter bestimmten Corona-Regeln die fünfte Jahreszeit feiern dürfen. Auch in unserer Region blicken die Menschen gespannt auf die anstehende Session 2021/22. Wird es ein enges Miteinander bei den Sitzungen, Umzügen und Partys geben? Werden die Karnevalsvereine die Herzen der Jecken wieder erwärmen dürfen? Unsere Zeitung hat sich umgehört.