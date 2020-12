Andernach

Mit der Absage der kommenden Session war klar, dass sich die Andernacher noch bis Ende 2021 gedulden müssen, bis sie wieder richtig Karneval feiern können. In der Bäckerjungenstadt haben der Festausschuss des Andernacher Karnevals, die Stadtwerke und die Agentur Eventflotte nun eine Idee entworfen, die zumindest an einem Tag Karnevalsstimmung in die Wohnzimmer bringen soll.