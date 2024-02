Plus Münstermaifeld Karneval in Münstermaifeld: Gute Laune bei Gala-Damensitzung der KG Rot-Weiß Die Gala-Damensitzung der KG Rot-Weiß Münstermaifeld ließ keine Wünsche offen. Diese Karnevalsgruppe feierte 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Nach dem Einmarsch in der ausverkauften Stadthalle wurde die Bühne in ein rot-weißes Meer verwandelt – mehr als 100 Personen tummelten sich auf der Bühne. Präsident Hans-Werner Durben hielt zu Beginn eine Rede, in der er sich freute, dass er so viele rot-weiße Tänze aus den eigenen Reihen in diesem ...