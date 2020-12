Kreis MYK

Seit Februar, nur wenige Tage nach dem Ende der vergangenen Karnevalssession, breitet sich das Coronavirus in ganz Deutschland aus. Nicht zuletzt eine Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen soll Ursprung einer großen Welle an Infektionen gewesen sein, heißt es heute. Ob die Narren in diesem Jahr feiern können, ist derzeit völlig unklar.