Kapazitäten erschöpft: Andernacher Rat beschließt Containerunterkunft für 150 Geflüchtete

Zweigeschossige Containerunterkünfte, wie sie hier im Bild zu sehen sind, sollen auch in Andernach errichtet werden. Auf diese Weise will die Stadt Raum für bis zu 150 Geflüchtete schaffen, die voraussichtlich bis Mitte kommenden Jahres in Andernach ankommen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck