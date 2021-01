Polch/Kreis MYK

Wenn das Corona-Impfzentrum in der Polcher Maifeldhalle am Donnerstagvormittag zum ersten Mal seine Türen öffnet, steht den Mitarbeitern dort ein arbeitsreicher Tag bevor. Alle 75 Impftermine sind bereits vergeben. Aber was genau geschieht im Impfzentrum? Unsere Zeitung hat bei der Kreisverwaltung nachgehört und beantwortet die wichtigsten Fragen.