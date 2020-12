Ochtendung

Fehlender Nachwuchs, erhebliche finanzielle Herausforderungen und im Vergleich zu anderen Fachbereichen niedrigere Einkommen, haben dazu geführt, dass Allgemeinmediziner in ländlichen Regionen inzwischen ein kostbares Gut geworden sind. Die Verbandsgemeinde Maifeld kann jetzt jedoch einen Erfolg gegen den drohenden Ärztemangel vermelden: In Zusammenarbeit mit dem Mayener Mediziner Dr. Bernhard Landers wird es schon in der kommenden Woche zu einer Reaktivierung der früheren Praxisräume von Manuela Bennewitz in der Klöppelsgasse 16 in Ochtendung kommen. Die Hausärztin hatte ihre Arbeit aus familiären Gründen im vergangenen Sommer kurzfristig aufgeben müssen und eine große Lücke in der 5400-Einwohner-Gemeinde hinterlassen.