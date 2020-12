Andernach

Deutschlandweit treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Andernach ist vom 14. September bis zum 4. Oktober mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Andernach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/andernach.