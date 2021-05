Auch in diesem Jahr nimmt Mayen an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klimabündnisses teil. Nachdem die erste Teilnahme 2020 trotz Corona-Pandemie ein voller Erfolg war, möchte die Stadt an den Erfolg anknüpfen und lädt erneut alle Bürger ein, beim Stadtradeln mitzumachen. Los geht es direkt nach den Sommerferien vom 6. bis 20. September, also insgesamt für drei Wochen.