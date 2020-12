Namedy

Die Stühle sind ungewohnt luftig im Burghof arrangiert, die meisten Besucher halten sich auch an die Maskenpflicht, während sie ihre Plätze suchen. Auch Konzerte gehorchen in Corona-Zeiten festen Regeln. Immerhin: Es tut sich wieder etwas, und auch Benedict Kloeckner, künstlerischer Leiter des Imuko, des Internationalen Musikfestivals Koblenz, demonstriert an diesem Sommerabend in Schloss Burg Namedy, was trotz aller Beschränkungen machbar ist.