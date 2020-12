Mayen

Viele Konzerte, Comedy-Abende und Festivals sind in diesem Jahr Pandemie-bedingt abgesagt oder verschoben worden. Doch Humor ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je. So ist die ultimative Handwerker-Comedy mit Kai Kramosta zur Freude des Publikums nicht ausgefallen. Als ultimativer Handwerker Peters, kurz und knapp „HP“ genannt, gastierte der Comedian am Samstagabend mit seinem zweiten, mehr als zweistündigen Kabarettprogramm „Dat war schon vorher kaputt – Betreten der Lachbaustelle erlaubt“ in der Halle 129.