Plus Ruitsch Käse, Eier und Wurst aus dem Automaten: Tantchen Emma ist nach Ruitsch gezogen Seit Freitagnachmittag gibt es etwas Neues am Raiffeisenplatz in Ruitsch: einen Tantchen Emma Automaten. Das steckt dahinter. Von Eva Hornauer

Am Raiffeisenplatz in Ruitsch gibt es seit Freitagnachmittag etwas Neues: Dort steht nun ein Automat, gefüllt mit kleinen Snacks und anderen Produkten des täglichen Lebens. Tantchen Emma heißt der Apparat, betrieben wird er von Christoph Lang. Eigentlich arbeitet Lang in leitender Position im Lebensmittelgroßhandel, dort hat er sich bereits mit ...