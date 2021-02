Jury des renommierten Youlius-Awards überzeugt: Andernacher gewinnt Preis für seine YouTube-Videos

Aller guten Dinge sind vier: Bereits zum vierten Mal war der Andernacher YouTuber René Sommerfeldt für den Youlius-Award nominiert. Dies ist ein Preis für kleinere YouTube-Kanäle mit weniger als 10.000 Abonnenten. Jährlich findet die Preisverleihung in mehreren Kategorien statt, und in der Jury sitzen namhafte Szenegrößen, deren Kanäle weit mehr als 10.000 Abonnenten haben. So gehörten in diesem Jahr unter anderem Sebastian Lenßen von Pietsmiet oder der „Held der Steine“ Thomas Panke zur Expertenjury. Anders als in den Jahren zuvor konnte Sommerfeldt mit seinem YouTube-Kanal „BetterLifeProductions“ nun endlich die Jury voll und ganz überzeugen und gewann den Award in der Kategorie Film.