Junge Gemeinde St.Johann: Unterstützung für die Tafel

Von Elvira Bell

i Vom einsetzenden Regen ließen sich die Helfer und Sammler auf dem Dorfplatz nur kurz aufhalten. Foto: Elvira Bell

Die Junge Gemeinde St. Johann setzt sich seit zehn Jahren für die Mayener Tafel mit einer Sammlung jeweils im September ein. Am vergangenen Donnerstag war es wieder so weit. Bei Regen und Temperaturen um die acht Grad machten sich rund 45 Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den Weg. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Am Ende des Tages waren 1557,30 Euro sowie 19 große Kisten mit Lebensmitteln zusammengekommen.