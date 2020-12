Kottenheim

Die Vorfreude bei Kindern und Jugendlichen war sicherlich groß: Am 2. Juli hatte der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, dem Verein „Wir für Kottenheim“ für die Anlegung eines Mountainbikeparcours das Grundstück zwischen Bauhof und Schulsportanlage zur Verfügung zu stellen. Mit dem Bau einer solchen Mountainbikebahn wollte der Verein sein Versprechen einlösen und in Eigenleistung sowie mit Spenden von Kottenheimer Bürgern eine solche Anlage bauen. Doch das gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht.