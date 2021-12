Die im Jahr 2003 gegründete Stiftung Filippas Engel zeichnet in jedem Jahr junge Menschen aus, die sich in herausregender Weise für ihre Mitmenschen einsetzen und für die Gesellschaft, in der sie leben. Einer der Preisträger 2021 kommt aus Andernach. Jan Heinemann erhielt einen mit 2500 Euro dotierten Sonderpreis.