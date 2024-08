Andernach

Jürgen Becker live erleben: Kabarettist kommt mit neuem Programm nach Andernach

i Jürgen Becker kommt am 16. November nach Andernach. Foto: Jürgen Becker

Kabarettist Jürgen Becker gastiert mit seinem neuen Programm „Deine Disco“ am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Mittelrheinhalle Andernach. Politik, Platten, Protest und Pointen werden als mitreißende Radioshow auf der Bühne live gemischt, das Publikum taucht satirisch tief in die Soundfiles der bewegten Jugend und rettet damit am Ende sogar die Zukunft.