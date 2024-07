Plus Thür

Jubiläen als Auftrag für die Zukunft: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 25 Jahre Jugendfeuerwehr in Thür

i Gratulation für 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Thür (von links): Kevin Gehlen, stellvertretender Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Thür, Landrat Alexander Saftig, Max Lipke, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Thür, Jörg Lempertz, Bürgermeister VG Mendig, Lukas Ellerich, Ortsbürgermeister Thür, Tim Skubch, stellvertretender Wehrleiter VG Mendig, und Hermann-Peter Heuft, stellvertretender Wehrleiter VG Mendig. Foto: VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly

Wer die Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr in wenigen Worten zusammenfasst, liegt mit „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ richtig. In Thür werden diese Schlagworte seit nunmehr 100 Jahren von Männern und Frauen umgesetzt. Zudem gibt es seit 25 Jahren eine Jugendfeuerwehr in der Ortsgemeinde.