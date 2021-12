Geheime Kommandosache – so nahm sich das Kandidatenrennen um den Posten des Ersten Kreisbeigeordneten, der am Montag gewählt wird, im Kreis Mayen-Koblenz anfangs aus. In der Oktobersitzung des Kreistages fühlten sich die Freien Wähler über Kandidaten uninformiert. Mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte wurden öffentlich keine Auskünfte gegeben.