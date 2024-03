Plus Mayen

Jetzt geht es an Straßenlaternen in Mayen: LED-Umrüstung bringt fast 2 Millionen Euro

Von Thomas Brost

i Wie in vielen anderen Gemeinden wird auch in der Stadt Mayen auf LED umgerüstet. Foto: Frank Rumpenhorst/DPA

Mit dem Austausch von mehr als 2600 Leuchtpunkten in der Stadt Mayen und ihren vier Stadtteilen wird in wenigen Tagen begonnen. Wie Oberbürgermeister Dirk Meid auf Anfrage mitteilt, erwartet sich die Stadt von der Umrüstung mittelfristig eine Kostenersparnis in sechsstelliger Euro-Höhe. Es erlöschen auch Laternen ersatzlos.