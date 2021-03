Jeck geht auch anders: Radio bringt närrische Party ins Wohnzimmer

Unter normalen Umständen stünde die heiße Phase des Andernacher Karnevals unmittelbar bevor: An den Wochenenden würde bei den Prunksitzungen der Korps in der Mittelrheinhalle ausgelassen gefeiert, während im Hintergrund die letzten Vorbereitungen für die närrischen Umzüge zum Höhepunkt der Session auf Hochtouren liefen. Dass in diesem Jahr nicht gemeinsam gesungen, geschunkelt und gelacht werden kann, schmerzt die Aktiven, hindert sie aber nicht daran, den Andernacher Karneval auf andere Weise erlebbar zu machen.