Plus Mayen Jakob Molitor ist der neue im Schiedsamtsbezirk Mayen I – Norbert Knabe verabschiedet i Die Feierstunde mit Hannelore Knabe, Norbert Knabe, Oberbürgermeister Dirk Meid, Hans Jakob Molitor, Hans-Jürgen Gross, Joachim Anheier und Anke Hinterholz-Britscho (von links). Foto: Stadt Mayen/Janine Pitzen In Mayen gibt es zwei Schiedsamtsbezirke, einem davon, nämlich dem Schiedsamtsbezirk Mayen I, stand bisher Norbert Knabe vor, der nun nach seiner fünfjährigen Amtszeit verabschiedet wurde, teilt die Stadtverwaltung Mayen mit. Lesezeit: 1 Minute

