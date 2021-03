MYK

Inzidenzwert drei Tage über 50: Im Kreis MYK drohen Einschränkungen ab Dienstag

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat am Samstag mitgeteilt, dass sie nach den Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung eine Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen erlassen muss. Die 7-Tages-Inzidenzwerte liegen sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Mayen-Koblenz drei Tage in Folge über der Marke 50.