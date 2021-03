Inzidenz über 50: Rückkehr zum Terminshopping im Kreis MYK

Nach dem die rasch ansteigenden Zahlen der Corona-Infektionen bereits in mehreren Nachbarkreisen und am Samstag auch in der Stadt Koblenz für zusätzliche Einschränkungen gesorgt haben, musste am Montag nun auch der Landkreis Mayen-Koblenz nachziehen. Auch hier lag die Inzidenz seit Donnerstag an mehr als drei Tagen am Stück deutlich über dem vereinbarten Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro Tag je 100.000 Einwohner, sodass die Kreisverwaltung jetzt mit einer neuen Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Virus reagiert.