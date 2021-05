Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreis Mayen-Koblenz am Samstag den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 100. Somit treten die bundeseinheitlichen Notbremse-Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab Montag außer Kraft. Stattdessen gilt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Die RZ gibt einen Überblick über die ab heute geltenden Regelungen.