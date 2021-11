Investor will am Runden Turm in Andernach bauen: Was wird aus Plänen für Museumsneubau?

Die erneute Bewerbung der Stadt Andernach um Fördermittel des Bundes für die Neugestaltung des Areals am Runden Turm schien eine reine Formsache zu sein: Bereits im Sommer hatten Kultur- und Hauptausschuss sich dafür ausgesprochen, die Bewerbungsunterlagen für das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu aktualisieren. Mitten in der Beratung der entsprechenden Beschlussvorlage in der gemeinsamen Sitzung von Kultur- und Planungsausschuss am Montagabend ließ Oberbürgermeister Achim Hütten dann die Bombe platzen.