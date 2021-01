Thür

Die Ortsgemeinde Thür geht finanziell im laufenden Jahr noch einmal in die Vollen. Vor allem ein Projekt bestimmt den Haushalt: die Schaffung eines Neubaugebiets am östlichen Ortsrand. Das lässt sich die Gemeinde einiges kosten – und nimmt dafür auch einen Kredit in Millionenhöhe in Anspruch. Dass sich die Investition lohnen wird, steht für Ortsbürgermeister Rainer Hilger und die Mitglieder des Gemeinderats außer Frage. Sie brachten den Haushalt 2021 einstimmig auf den Weg.