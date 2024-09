Wie oft ist er schon gepredigt worden, der Blick über den Tellerrand? Und tatsächlich geschieht in Rheinland-Pfalz bereits mehr, als man vielleicht vermutet, kommentiert RZ-Redakteurin Birgit Pielen.

Das Innenministerium hat drei Modellprojekte mit insgesamt gut 1,6 Millionen Euro gefördert, die von den Kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagen wurden. Im Modellprojekt Vorderpfalz befassen sich die Kooperationspartner Speer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis vor allem mit der Digitalisierung von Massenverfahren etwa für Eltern- und Wohngeld sowie für die Autozulassung.

Die Kommunen in der Vulkaneifel, in Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell arbeiten bereits seit 2021 im Modellprojekt Eifel-Mosel-Hunsrück zusammen. Ziel ist es, durch Kooperation die Infrastruktur zu verbessern und bessere Dienstleistungen zu bieten. Eine gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle und eine gemeinsame Bußgeldstelle wurden bereits eingerichtet. Seit 2023 ist auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm beteiligt.

Im Modellprojekt Südwestpfalz kooperieren die Städte Pirmasens und Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz. Schwerpunkte sind eine gemeinsame Vergabestelle, eine zentrale Beschaffungsstelle und eine interkommunale Einkaufsgemeinschaft.

Plus Maifeld Interkommunale Kooperation: Warum das Maifeld bis an den Rhein blickt

Natürlich: Das alles braucht einen langen Atem und Akteure, die wissen, was sie tun. Auch die „Regiopole mittleres Rheinland“ treten mit ähnlichen Zielen an: in größeren Dimensionen denken, ohne die Identitäten vor Ort aufzugeben. Um ein Beispiel zu nennen: Nur ein Drittel der Beschäftigten in der Region Mittelrhein-Westerwald wohnt und arbeitet am selben Ort. Die meisten Berufstätige sind Pendler. Das bietet viel Potenzial für innovative Mobilitätskonzepte.

E-Mail: birgit.pielen@rhein-zeitung.net