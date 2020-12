Andernach

Nur noch dieses eine Rätsel, dann haben es die vier Freunde Nelson, Adelina, Nora und Mirco geschafft. Angestrengt denken sie nach, die Köpfe rauchen und nach ein paar Minuten haben sie tatsächlich gemeinsam den Code entziffert und den Tresor geknackt. Darin befindet sich der Schlüssel für die „Finisher Wall“ – einen Glaskasten mit einem Poster, auf dem sich die vier namentlich verewigen. Die Freunde haben in den vergangenen zwei Stunden gemeinsam ein so genanntes Actionbound, eine digitale Schnitzeljagd, gemeistert. Quer durch Andernach haben sie kniffelige Rätsel gelöst und sind nun am Endpunkt angelangt: am Jugendzentrum (JUZ) in der Stadionstraße.