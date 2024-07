Plus Kottenheim Inszenierter Hotelbrand: Feuerwehren üben gemeinsam in Kottenheim i Absprachen sind in Situationen wie dem Szenario eines Hotelbrands besonders wichtig. In Kottenheim übten die Helfer von vier Einheiten gemeinsam. Foto: Feuerwehr Kottenheim/Walter/Schäfer Damit im Ernstfall alles reibungslos klappt, müssen Feuerwehren viel üben. Bei einem solchen Training in Kottenheim standen gleich mehrerer Einheiten vor einer kniffligen Aufgabe. Und es zeigte sich, dass nicht alles funktionieren muss. Lesezeit: 1 Minute

Rauchentwicklung im Hotel Sichelsberg in Kottenheim, Personen in Gefahr: So lautete das Szenario einer gemeinsamen Übung der Freiwilligen Feuerwehren Kehrig, Monreal, Kottenheim und Polch. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr Kottenheim in einem Bericht über die Übung mit. Als Ausgangslage der Gemeinschaftsübung wurde ein Brand im Hotel Sichelsberg angenommen. Aufgabe für ...