Plus Wierschem Innenminister Ebling auf Burg Eltz: „Diese Burg ist die beste Influencerin“ Von Birgit Pielen i Der Magie von Burg Eltz kann sich kaum jemand entziehen. Die Burg aus dem 12. Jahrhundert begeistert jedes Jahr 250.000 Gäste aus der ganzen Welt. „Übergebe die Burg in einem besseren Zustand, als du sie vorgefunden hast“, lautet das Motto von Karl Graf von Eltz. Fotos: Birgit Pielen Foto: Birgit Pielen Hausherr einer Burg zu sein, mag verlockend klingen, es ist aber vor allem eines: teuer. Ohne staatliche Hilfe geht da gar nichts. Deshalb unterstützt Rheinland-Pfalz regelmäßig die Sanierung von Burg Eltz bei Wierschem. Lesezeit: 3 Minuten

Die Burg aus dem 12. Jahrhundert zieht jedes Jahr 250.000 Gäste aus aller Welt in ihren Bann. Nach dem Brandenburger Tor in Berlin und Schloss Neuschwanstein in Bayern ist sie das bekannteste Gebäude in Deutschland – und schmückte zwischen 1961 und 1995 sogar den 500-Mark-Schein. Mit ihrer magischen Ausstrahlung ist ...