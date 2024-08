Plus Andernach

Inhabergeführte Geschäfte überzeugen: Andernach ist bei Mode-Azubis äußerst beliebt

i Heike Reiff (von links) und Tobias Dickmeiß freuen sich, mit Katharina Durben und Nelson Gam junge Menschen für eine Ausbildung im Modeeinzelhandel gewonnen zu haben. Laut IHK-Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker (2. von rechts) und IHK-Handelsreferent Sven Klein hat die Initiative der Andernacher Händler Vorbildcharakter. Foto: Martina Koch

Gleich zwei Auszubildende lernten in inhabergeführten Modegeschäften in Andernach in den vergangenen Monaten den Beruf des Kaufmanns beziehungsweise der Kauffrau im Einzelhandel. So weit, so normal, könnte man meinen. Doch dieser Weg in den Beruf ist inzwischen alles andere als gewöhnlich: „Sie sind die Einzigen im Umkreis, die im Modebereich eine Ausbildung machen“, erzählt Heike Reiff.