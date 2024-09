Plus Andernach Info-Abend in Eich: Im Schlagerrhythmus Leben retten Von Wolfgang Lucke i Der Mediziner Andreas Berg erklärt, wie man im Rhythmus des Liedes „Atemlos durch die Nacht“ eine Herzmassage durchführt. Foto: Wolfgang Lucke „Eich drückt mit“– unter diesem Titel veranstaltete der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit Eich einen spannenden und sehr gut besuchten Info-Abend zum Thema Wiederbelebung. Lesezeit: 2 Minuten

Der plötzliche Herzkreislaufstillstand steht in Deutschland an dritter Stelle aller Todesursachen. Von den 70.000 Fällen außerhalb von Krankenhäusern überleben nur rund zehn Prozent. „Mit schneller Hilfe wären aber viele Menschenleben zu retten”, so der Referent des Abends, Andreas Berg, Oberarzt im Marienhaus Klinikum Neuwied und Notarzt Air Rescue Nürburgring. Ganz einfache ...