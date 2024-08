Plus Polch/Lahnstein

Ina Lambert nimmt mit Hund Zora bei WM teil: Duo muss in Sparte Trümmer Prüfungen absolvieren

Von Elvira Bell

i Ina Lampert aus Polch und ihre Hündin Zora sind nicht nur im Alltag ein eingespieltes Team. Die ehrenamtliche Rettungsspezialistin der Bundesarbeitsgemeinschaft Rettungshundeführender Vereinigungen und ihre ausgebildete Hündin nehmen nämlich an spektakulären Rettungseinsätzen teil. Foto: Elvira Bell

Der Einsatz von Trümmersuchhundeteams zur Ortung verschütteter und somit vermisster Personen durch teilweise meterhoch aufgeschüttete Schichten von Geröll gilt als unverzichtbares Hilfsmittel nach Katastrophen oder beim Einsturz von Gebäuden. Im Kampf gegen Trümmer und Zeit steht für Ina Lampert und ihren Rettungs- und Leichenspürhund Zora nach Hilfseinsätzen bei der Hochwasserkatastrophe an der Ahr, bei der Vermisstensuche auf Kreta, einem Einsatz in der Ukraine und in der vom Erdbeben zerstörten türkischen Region Hatay sowie nach einer internationalen Großübung in Kalabrien im Juni diesen Jahres noch eine weitere Herausforderung an.