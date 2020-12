Kreis MYK

Papier ist geduldig, heißt es. So füllt die Klimadiskussion viele Aktenordner, ohne dass spürbare Maßnahmen ergriffen worden sind. Anders jedoch im Kreis Mayen-Koblenz: In fünf Umweltbereichen sind konkrete Schritte gemacht worden, eine erste Bilanz ist jetzt im Ausschuss für Umwelt, Klima und Verkehr vorgelegt worden. Zuvor jedoch beschrieb Klimaexpertin Dr. Astrid Kleber die Effekte für jetzt und in Zukunft, bezogen auf den Kreis.