In der Maifeldgemeinde Rüber ging kurz vor Weihnachten eine 100-jährige Ära zu Ende. Denn am 14. Dezember wurde beim Amtsgericht die Auflösung des Gemischten Chors Cäcilia im Vereinsregister dokumentiert. In der Jahreshauptversammlung hatten sich 18 der anwesenden 23 Mitglieder des Chors in geheimer Abstimmung für die Auflösung ihres Vereins entschieden.