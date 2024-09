Plus Plaidt/Koblenz

In Plaidt: Sternenschwimmen wird auch zum finanziellen Erfolg

i Der Spendenerlös wurde von Peter Wilkes (links), Manni Puth und Annika Wolff (rechts) an Claudia Schmidt übergeben. Foto: Tina Wahlen

Ende August stand im Pellenzer Freibad in Plaidt wieder das „Sternenschwimmen zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz“ an. Der Erlös des Abends in Höhe von mehr als 2000 Euro konnte nun vor Kurzem der Elterninitiative übergeben werden.