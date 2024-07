Plaidt

In Plaidt: Rikscha-Fahrten erfreuen Senioren

i Rikscha-Fahrten erfreuen Senioren in Plaidt. Foto: Pascal Nachtsheim

Mit einer sanften Brise in den Haaren die schönsten Ecken der Region erkunden: Die Ehrenamtsinitiative „Radeln ohne Alter“ ermöglicht genau das den Bewohner des Seniorenzentrums Maria vom Siege in Plaidt. Rikscha-Fahrer unternehmen mit den älteren Menschen regelmäßig Ausflüge in Plaidt und Umgebung.