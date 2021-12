Einen langen Atem scheinen die Investoren zu haben, die im Stadtteil Obermendig ein Seniorenwohnprojekt errichten möchten – seit nunmehr fast fünf Jahren beschäftigen sich die Mendiger Gremien mit der Planung des gemeinnützigen Vereins „Die Brücke“. Unter anderen Vorzeichen befasst sich der Stadtrat in seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 19 Uhr, mit der Thematik, die in den jüngsten Jahren nicht unumstritten gewesen ist.