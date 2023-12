In Mendigs Stadtmitte bewegt sich was: Großes Wohnprojekt mit grünem Anstrich geplant

Mit zwei Bauleitplanungen in der Stadt Mendig geht es jetzt einen Schritt weiter. Die eine betrifft eine Erweiterung im Gewerbepark an der A 61/B 262, die andere ein privates Projekt im Stadtkern. Für beide Planungen hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung jeweils mehrheitlich grünes Licht gegeben.