In Mayen: Motorrad und Auto kollidieren

Ein Motorradfahrer ist in der Polcher Straße in Mayen mit einem Auto zusammengestoßen.

ILLUSTRATION - In Essen ist ein Sexualstraftäter entkommen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Im Bereich der Polcher Straße auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des dortigen Rewe-Markts mussten am vergangenen Montag in der Zeit von 17 bis 17.35 Uhr wegen des hohen Verkehrsaufkommens mehrere Autos warten. Ein Motorradfahrer überholte die wartenden Fahrzeuge links und übersah den offenbar vom Parkplatz des Rewe-Markts in die Polcher Straße einfahrenden Wagen, teilt die Polizei jetzt mit. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht. Wer Angaben zum Unfallhergang und zum unfallbeteiligten Fahrzeug machen kann, meldet sich bei der Polizei Mayen unter Telefon 02651/8010.