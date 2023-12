Plus Mayen In Mayen: Biathlon-Tour kommt auf den Weihnachtsmarkt Wer bislang gerne gemütlich vorm Fernseher die Leistungen der Biathlon-Athletinnen und -Athleten kommentiert hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Biathlon-Deutschland-Tour finde am Samstag, 16. Dezember, in Mayen auf dem Weihnachtsmarkt statt, teilt die Stadtverwaltung Mayen mit.

Tourleiter Martin Bremer betreut mit seiner Agentur „inMotion“ alle, die schon immer mal das besondere Biathlon-Erlebnis an der eigenen Sportlichkeit messen wollten. An vier Stehendschießplätzen auf dem Markt kann man sich an mit finnischer Infrarottechnik ausgestatteten Biathlon-Gewehren versuchen. An in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert. Authentisches ...