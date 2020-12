Mayen

Ein vorweihnachtlicher Zauber liegt in der Luft. Auch wenn in diesem besonderen Jahr am Freitag vor dem ersten Advent das enge Zusammenstehen und die musikalische Umrahmung beim „Entzünden der größten Adventskerze“ im Innenhof der Genovevaburg sowie an den Wochenenden das Live-Programm auf der großen Bühne der Pandemie zum Opfer gefallen sind, so sehnen sich die Menschen gerade mit Blick auf die beginnende Adventszeit nach einem gewissen Maß an Normalität. Und diese gibt es in Mayen zumindest ein Stück weit.