Am 31. Dezember ging in der Hochstraße in Kruft eine Ära zu Ende. Der Zapfhahn in der Gaststätte von Karl-Josef und Marianne Breitbach steht schon seit längerer Zeit Corona-bedingt still. Künftig müssen die treuen Kunden auch auf die selbsthergestellten Wurst- und Fleischwaren und auf die heiße Theke mit dem Mittagstisch zum Mitnehmen verzichten.