Ein Wahlversprechen will die SPD einlösen: die Erhöhung des Mindestlohns. Diese Anpassung lässt sich in vielen Lebensbereichen herunterbrechen, steigert die Preise – wie im Taxi- und Mietwagengeschäft. So beschäftigt sich der Mayener Stadtrat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 16. Februar, ab 17 Uhr mit neuen Tarifen in der Taxibranche für das Stadtgebiet.