Die Kultur lebt von Menschen, die sie präsentieren, beleben und besuchen. Zum Abschluss der auch in diesem Jahr coronabedingt schwierigen Sommersaison, in der Künstler nicht allzu oft vor Publikum spielen oder ihre Werke vorstellen konnten, gab es in der Bäckenjungenstadt am Wochenende, unabhängig vom First Friday, Kunst, Musik und Kultur – zum Nulltarif.