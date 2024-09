In Andernach: Mann irrt nach Fete umher

Die Polizei musste am Wochenende in Andernach einem orientierungslosen 69-Jährigen helfen.

Eine stark alkoholisierte und orientierungslose Person im Andernacher Krankenhaus, die sich nicht ausweisen konnte, ist der Andernacher Polizei in der Nacht auf Samstag gemeldet worden. Die Überprüfung einer Streife ergab, dass es sich um einen 69-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen handelte, der in einem Hotel in Andernach übernachtete, aber dessen Namen nicht mehr wusste. Die Beamten nahmen den Mann zunächst mit zur Wache. Die Ehefrau des 69-Jährigen konnte gegen 8 Uhr erreicht werden. Diese suchte bereits nach ihrem Ehemann, der bei einem Klassentreffen so ausgiebig gefeiert hatte, dass er den Rückweg nicht mehr fand.