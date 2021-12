Ein größerer Polizeieinsatz auf dem Kaufland-Parkplatz in Andernach sorgte am Wochenende vor Weihnachten für Aufsehen: Mehrere Personen hatten sich dort am frühen Sonntagmorgen eine Schlägerei geliefert. Eigentlich ein Routineeinsatz für die Beamten der Polizeiinspektion Andernach.