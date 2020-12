Impfzentrum für den Kreis MYK: Polch sieht sich für Aufgabe gewappnet

Polch

Nach Aussagen der Bundesregierung könnte ein Corona-Impfstoff noch im Dezember zur Verfügung stehen, auch in Rheinland-Pfalz laufen dementsprechend die Vorbereitungen auf Hochtouren: Das für den Kreis Mayen-Koblenz zuständige Impfzentrum wird derzeit in Polch eingerichtet. Der Maifelder VG-Bürgermeister Maximilian Mumm freut sich über die Entscheidung der Kreisverwaltung zugunsten des Standortes Polch und betonte: „Wir wollen, dass die Bürger aus dem Kreis, die sich impfen lassen wollen, bestmöglich mit dem Impfstoff versorgt werden. Deshalb legen wir den Fokus nicht nur darauf, die Menschen möglichst schnell zu impfen, sondern werden in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium auch für eine angemessene medizinische Vor- und Nachbereitung sorgen.“